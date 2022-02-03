В Мариуполе тиктокер бросал с балкона топор ради просмотров
В Мариуполе Донецкой области тиктокер ради "вирусного" видео для соцсетей бросал с балкона топор. Полиция уже нашла блогера, сообщает УНИАН.
По данным Нацполиции, инцидент произошел 1 февраля. Парень опубликовал в соцсетях ролик, на котором он бросает топор с балкона многоэтажки во двор. Видео вызвало волну негатива в сети.
Вероятно, парень хотел попасть в дерево напротив дома, но топор пролетел мимо. К счастью, в момент опасных съемок под окнами никого не было.
Полицейским тиктокер признался, что хотел снять "вирусное" видео для соцсетей. Он также добавил, что не хотел кому-то причинить вред, а лишь хотел "пошутить".
"Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь", – сказал он.
Полицейские составили админпротокол в отношении 21-летнего парня за мелкое хулиганство. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.