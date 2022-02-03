Украина и Нидерланды открывают новые страницы успеха - Зеленский

Визит в Украину премьер-министра Нидерландов Марка Рютте засвидетельствовал появление новых страниц успеха в партнерстве двух стран. Об этом написал в Твиттере Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

«Нидерланды – наш важный партнер в рамках ЕС и Альянса, один из ключевых торговых партнеров в Европе и второй крупнейший инвестор в украинскую экономику» , – отметил Президент.

???????? – наш важливий партнер у межах ЄС та Альянсу, один з ключових торговельних партнерів у Європі та другий найбільший інвестор в українську економіку. Сьогодні у партнерстві ???????? та ???????? з'явилися нові сторінки успіху. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2022

По его словам, сегодня в партнерстве Украины и Нидерландов появились новые страницы успеха.