Украина и Нидерланды открывают новые страницы успеха - Зеленский
Визит в Украину премьер-министра Нидерландов Марка Рютте засвидетельствовал появление новых страниц успеха в партнерстве двух стран. Об этом написал в Твиттере Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.
«Нидерланды – наш важный партнер в рамках ЕС и Альянса, один из ключевых торговых партнеров в Европе и второй крупнейший инвестор в украинскую экономику», – отметил Президент.
По его словам, сегодня в партнерстве Украины и Нидерландов появились новые страницы успеха.