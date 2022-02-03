Новая Зеландия открывает границы: названы даты

Новая Зеландия объявила о плане поэтапного открытия своих границ. В правительстве назвали даты для начала путешествий из разных стран, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

С 27 февраля жители Новой Зеландии смогут путешествовать без изоляции из Австралии.

С 13 марта страна открывает двери для своих граждан, прибывающих из других стран мира, а также для некоторых вакцинированных квалифицированных рабочих и туристов - все без карантина.

С 12 апреля страна позволит прибыть 5000 иностранным студентам.

Также отмечается, что в июле Новая Зеландия откроет границы для иностранцев из безвизовых стран, включая Австралию, США и Великобританию.

Остальной мир пока что не приглашают посетить Новую Зеландию. Это продлиться предположительно до октября. В октябре премьер-министр Джасинда Ардерн надеется отменить и эти ограничения.