В Кремле отреагировали на переброску войск США в Европу

США, перебрасывая дополнительный контингент войск в Европу, способствуют обострению напряженности на континенте. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Развертыванием дополнительного контингента войск "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе" , - сказал он телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что эти действия США являются "лучшим доказательством того, что у нас, у России, есть очевидная причина для беспокойства".

Как ранее сообщил Пентагон, президент Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.