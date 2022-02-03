Чиновницу Укрпошты подозревают в крупном хищение марок

, сообщает Интерфакс-Украина.

Бывшую заместительницу начальника одного из киевских отделений почтовой связи АО "Укрпошта" подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Согласно материалам досудебного расследования, указанное должностное лицо в период с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоило знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие АО "Укрпошта", на общую сумму около 800 тыс. грн" , - информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры..

Отмечается, что указанным имуществом подозреваемая в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.