Антиковидные протесты в Оттаве: полиция запросила подкрепление

Полиция Оттавы запросила и получила подкрепление у федеральной полиции Канады и управлений из других регионов для противостояния протестующим против ковид-ограничений в городе. Об этом заявил шеф полиции Оттавы Питер Слоли, сообщает РИА Новости.

Глава полиции города также заявил, что для участия в протестах в Оттаву прибыли люди со всей страны, есть также немало участников из США. Он пообещал наказать нарушителей, вне зависимости от их места жительства, и предупредил о последствиях. Слоли назвал масштабные протесты в Оттаве "хорошо финансируемым" мероприятием, а также охарактеризовал их как "беспрецедентные... незаконные, неустойчивые и опасные".

"Мы не только развертываем все доступные ресурсы нашей полиции каждый день, но мы также запросили и получили дополнительных офицеров и ресурсы от Королевской канадской конной полиции (федеральная полиция Канады – ред.), провинциальной полиции Онтарио и многих других муниципальных управлений по всему Онтарио" , - заявил Слоли на пресс-конференции, которую транслировали в YouTube.

Он добавил, что никакие варианты для борьбы со сложившейся обстановкой не исключаются, рассматривается все - от переговоров до применения силы на фоне масштабных протестов. Власти рассматривают вариант наложить судебный запрет в качестве способа прекращения демонстраций.

"Полиция Оттавы с партнерами усиливает наши действия… Мы работаем над тем, чтобы положить конец этим демонстрациям как можно безопаснее и быстрее. Рассматриваются все варианты" , - добавил он.

Правоохранители в Оттаве ожидают, что масштабы демонстраций в городе к выходным могут увеличиться.

Глава полиции города также заявил, что число задержанных из-за правонарушений, связанных с масштабными протестами, возросло по меньшей мере до трех. Ранее сообщалось о двоих задержанных.