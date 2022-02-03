Угрозы для Украины со стороны Беларуси нет – военный эксперт

Общие военные учения России и Беларуси под названием "Союзная решимость-2022" преимущественно направлены против НАТО. Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает Укринформ.

"Предпочтительно это будет направлено против НАТО. Там даже заявленные полигоны вдоль западной границы Беларуси, и только один полигон из трех - неподалеку от нашей границы на юге Беларуси. Но мы посмотрим, какие новейшие методики они будут отрабатывать, какие новые образцы вооружения продемонстрируют, и будем учитывать это при планировании оборонной операции на северной границе" , - рассказал Жданов.

По его мнению, сейчас о реальной угрозе для Украины со стороны украинско-белорусской границы речь не идет.

"Во-первых, мы границы усилили - добавили около 8 тыс. силовиков - во время мигрантского кризиса. И второе - не сомневаюсь, что Генеральный штаб отработал ряд вариантов оборонной операции в случае, если будет реальная угроза. На сегодняшний день говорить о реальной угрозе я бы не стал. Потому что к обучению привлекаются до 10 тыс. (военных – ред.) со стороны РФ, и, возможно, до 5 тыс. будет привлечено со стороны Республики Беларусь. Это не такая уж ударная сила, чтобы осуществить такое масштабное вторжение на территорию Украины" , - считает эксперт.

Однако некоторые риски, по его словам, могут быть связаны с воздушным пространством.

"Единственное место, где я предполагаю возможные провокации со стороны России - это воздушное пространство. Потому что аэродром базирования самолетов, переброшенных из РФ в Беларусь, находится в южных областях Беларуси. И вот во время захода на посадку или во время взлета Россия может использовать это как провокацию, как это было в Турции: они залетали на 2-3 секунды, но нам нужно будет реагировать именно так, как в Турции, иначе мы создадим прецедент, и это будет повторяться до бесконечности" , - пояснил Жданов.

Кроме того, у украинской армии уже есть боевой опыт в противостоянии с российскими вооруженными силами.