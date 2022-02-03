Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс С-400

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф прибыл в Беларусь, где заступит на боевое дежурство. Об этом говорится в заявлении Министерство обороны России, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что ЗРК был переброшен из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа. Личному составу С-400 предстоит совершить марш на полигон в Брестской области.

Ракетный комплекс С-400 заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.