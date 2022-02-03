В Израиле оценили вероятность войны между РФ и Украиной

В Израиле считают, что ситуация между Украиной и Россией не будет обостряться в ближайшее время.﻿ Такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид, сообщает УНИАН.

"На данный момент оценка [Израиля] такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война" , - цитирует Axios слова Лапида.

По его словам, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая - в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса" , - добавил он, сообщив, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лапид также высказал обеспокоенность тем, что кризис между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.