Курс валют НБУ на 3 февраля

Курс валют НБУ на 3 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 2 февраля, вырос до уровня 28.39 за 1 доллар.

Евро подорожал на 25 коп до 32.14 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 5 коп до 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 37 коп до 38.54 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 30.91 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 7.07 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.387600 +0.07
EUR Евро 32.141900 +0.254
RUB Рубль 0.374350 +0.005
GBP Фунт стерлингов 38.543300 +0.371
CHF Швейцарский франк 30.913200 +0.178
PLN Польский злотый 7.071800 +0.109
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