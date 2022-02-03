Курс валют НБУ на 3 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 2 февраля, вырос до уровня 28.39 за 1 доллар.

Евро подорожал на 25 коп до 32.14 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 5 коп до 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 37 коп до 38.54 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 30.91 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 7.07 за 1 польский злотый.