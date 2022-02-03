Против окружения Трампа подали иск за попытки запугивания

Свидетель в процессе по импичменту Дональда Трампа подполковник в отставке Александр Виндман подал иск против близкого окружения экс-президента США с обвинениями в заговоре и попытках запугивания, сообщает Укринформ.

«В иске на 73 страницах, поданном в федеральный суд в Вашингтоне (округ Колумбия), Виндман утверждает, что после его вызова (на слушания по импичменту в Конгрессе США - ред.) он стал мишенью «опасной кампании устрашения свидетелей со стороны президента Трампа и группы заговорщиков» , - пишет The Hill со ссылкой на судебные документы.

Виндман указывает, в частности, что старший сын Дональда Трампа, его личный адвокат (на то время) Руди Джулиани, а также несколько тогдашних советников Белого дома прибегли к заговору, чтобы запугать его и заставить не давать показания против президента. Однако он выступил свидетелем в процессе импичмента и поплатился за это увольнением из Белого дома и впоследствии был вынужден покинуть Вооруженные силы США.

Кроме того, бывший подполковник утверждает, что сообщники Трампа приложили руку, чтобы отомстить его брату-близнецу Евгению - его тоже отстранили от службы в Белом доме.

Жалоба Александра Виндмана, требующего возмещения ущерба, содержит обвинения по двум пунктам - сговору с целью устрашения свидетелей, а также мести за правдивые показания.