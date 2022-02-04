Вкусный и быстрый завтрак: рулет из лаваша к чаю
Иногда меньше всего, что хочется утром, это заморачиваться с приготовлением завтрака. И в таких ситуациях спасают простые, быстрые и не менее вкусные блюда. Как вот, например, рулет из лаваша. В нем идеально все: сочная яблочно-творожная начинка и в меру хрустящая корочка. Прекрасное сочетание с кофе или чаем, сообщает Обозреватель.
Рецептом рулета с яблоками и творогом на основе лаваша поделилась Виктория Космина (domanichkaa) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт
- яйца – 1 шт
- кисломолочный творог – 300-400 г
- лаваш – 2 шт
- изюм
- сахарная пудра/сахар
- кунжут/кокосовые хлопья.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить и натереть на терке.
2. Смешать яблоки с кисломолочным творогом, сахаром, изюмом (предварительно нужно запарить кипятком). Добавить яичный белок. Перемешать.
3. Получившуюся массу равномерно выложить на лист лаваша. Завернуть в рулет.
4. Смазать верх рулета желтком и посыпать кунжутом.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.