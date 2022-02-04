Вкусный и быстрый завтрак: рулет из лаваша к чаю

Иногда меньше всего, что хочется утром, это заморачиваться с приготовлением завтрака. И в таких ситуациях спасают простые, быстрые и не менее вкусные блюда. Как вот, например, рулет из лаваша. В нем идеально все: сочная яблочно-творожная начинка и в меру хрустящая корочка. Прекрасное сочетание с кофе или чаем, сообщает Обозреватель.

Рецептом рулета с яблоками и творогом на основе лаваша поделилась Виктория Космина (domanichkaa) на своей странице в Instagram.

Рулет с яблоками и творогом
Рулет с яблоками и творогом

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт
  • яйца – 1 шт
  • кисломолочный творог – 300-400 г
  • лаваш – 2 шт
  • изюм
  • сахарная пудра/сахар
  • кунжут/кокосовые хлопья.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить и натереть на терке.

2. Смешать яблоки с кисломолочным творогом, сахаром, изюмом (предварительно нужно запарить кипятком). Добавить яичный белок. Перемешать.

3. Получившуюся массу равномерно выложить на лист лаваша. Завернуть в рулет.

4. Смазать верх рулета желтком и посыпать кунжутом.

Приготовление рулета
Приготовление рулета

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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