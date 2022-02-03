Новый электрический Ford сможет три дня снабжать дом светом

Компания Ford начала продажи новой модификации своего электрического пикапа F-150 Lightning. Технология Intelligent Backup Power позволяет использовать электромобиль в роли источника энергии для жилого дома, сообщает РБК-Украина.

По подсчетам американского автопроизводителя, электропикап с полностью заряженной тяговой батареей сможет питать загородный дом электроэнергией около трех дней. Минимальный ценник на F-150 Lightning с опцией Intelligent Backup Power – 72,5 тысячи долларов. При этом цены на базовую версию нового пикапа стартуют от 40 тысяч долларов.

Ради возможности отдавать электричество в сеть дольше время, на F-150 Lightning установили батарею большей емкости, на 131 киловатт-час. В компании уверены, что новая опция будет полезна владельцам отдаленных дачных домов. Для того, чтобы использовать пикап в качестве источника энергии, необходимо установить домашнюю интеграционную систему от Sunrun. Этого же производителя электроники Ford рекомендует в качестве поставщика для домашних зарядных станций.

Ford F-150 Lightning пользуется огромным спросом. С мая прошлого года компания собрала более 200 тысяч заявок, и за каждую из них уже заплачено по базовому взносу в размере 100 долларов. Удивительно, но за первый год компания не сможет утолить имеющийся спрос даже на 10 процентов. Потому компания сейчас активно модернизирует два завода, чтобы переквалифицировать их на выпуск новых пикапов.