Суд в Чехии ослабил ограничения на посещение ресторанов и клубов

Высший административный суд Чехии 2 февраля отменил обязанность предъявлять сертификат вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном заболевании при посещении ресторанов, клубов, а также при размещении в отелях, сообщает Укринформ.

«Суд отменил положения, запрещающие посетителям посещать заведения общественного питания, музыкальные, танцевальные, игровые и подобные социальные клубы и дискотеки, казино, а также пользоваться услугами краткосрочного размещения (в отелях) и с целью оздоровления» , - говорится в решении суда.

Вместе с тем, суд акцентировал, что рассчитывает на сознательность граждан, и подчеркнул, что лица с клиническими признаками COVID-19 не могут присутствовать в публичных местах.

Суд мотивировал свое решение тем, что обязанность предъявлять сертификат вакцинации опосредованно вынуждает людей вакцинироваться, тогда как вакцинация не является в стране обязательной.

Вердикт вступит в силу через 7 дней. За это время правительство должно определиться с дальнейшей стратегией, в частности, может представить новые аргументы для продолжения действия обязанности предъявлять QR-коды и справки.

Премьер-министр Петр Фиала объявил, что республика справилась с ситуацией, поэтому обязательное комплексное тестирование будет завершено 18 февраля.

Министр здравоохранения Властимил Валек в свою очередь заявил в парламенте, что решение Высшего административного суда является аргументом для продолжения действия закона о пандемии при условии внесения в него изменений. Закон о пандемии действует до конца февраля.