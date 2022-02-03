Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства с Китаем

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье для агентства "Синьхуа", сообщает Лента.ру.

Взаимодействие двух стран он назвал образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее. По словам Путина, Россия и Китай в своих отношениях учитывают интересы друг друга. При этом он указал на основные принципы и ориентиры совместной работы двух стран.

"Прежде всего — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого", — заявил Путин.

Москва и Пекин стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, и для этого есть все возможности, отметил Владимир Путин. В частности, он упомянул о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство. Также между странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс.

Помимо этого Россия видит возможности для развития партнерства в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и реализации проекта Международной научной лунной станции, говорится в статье. По словам российского лидера, серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрестные" годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в обеих странах в 2020-2021 годах.

Глава российского государства поблагодарил китайских коллег за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Он также выразил признательность за своевременную организацию поставок необходимых средств защиты.

Путин отметил, что благодаря солидарной позиции России и Китая на саммите G20 в прошлом году удалось достичь взвешенных решений, в том числе и в вопросах признания вакцин и вакцинных сертификатов. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на дальнейшее укрепление кооперации в борьбе с распространением коронавируса.

Статья российского лидера была опубликована в преддверии его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет на полях Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. В материале отмечается, что на предстоящих переговорах будет затронут широкий круг гуманитарных тем, однако особое значение будет уделено развитию деловых связей.

Путин также раскритиковал попытки ряда стран политизировать Олимпиаду.