Совместимость детей и родителей по гороскопу: самые гармоничные знаки
Важно, чтобы между членами семьи царило взаимопонимание и поддержка. Если у вас разные видения мира и темперамент, возможно, возникнут трудности. Но есть и те, кому повезло больше. Согласно астрологии, некоторые знаки гораздо лучше выстраивают отношения с теми, кто с ними совместим, сообщает WomanEL.
Овен-Лев
Овен и Лев принадлежат к одной и той же стихии и разделяют черты независимости, самодостаточности и авантюризма. Поскольку оба знака ориентированы на себя, действия ребёнка получат одобрение матери.
Близнецы-Водолей
Уравновешенный Водолей поддерживает нерешительных Близнецов в принятии решений, а свободолюбивые Близнецы оставляют место для гибкости – черты, которую Водолеи редко проявляют. Дополняя друг друга и разделяя любовь к любознательности, знаниям и новым вещам, эти знаки составляют хорошее сочетание родителей и детей.
Рак-Козерог
Сестринские знаки отлично уравновешивают друг друга. В то время как Рак – эмоциональный знак, Козероги в повседневной жизни предпочитают рациональность и прагматизм. Они оба имеют твёрдые взгляды, ориентированные на дом и семью.
Скорпион-Рыбы
Водные знаки – это сильные эмоции и глубокие разговоры. Поскольку оба знака разделяют свою стихию и, следовательно, основные ценности и характеристики, им довольно легко понять друг друга и действия друг друга.
Телец-Дева
Знаки земли разделяют такие ценности, как терпение, настойчивость и последовательность, которые делают их хорошей командой. В дополнение к этому их общее предпочтение рациональности, но высокая ценность эмоций облегчают понимание друг друга.
Стрелец-Близнецы
Сочетание воздух-огонь наполнено пониманием друг друга из-за их общей любви к новым вещам. Вдобавок к этому Стрельцы такие же свободные духом существа, как и Близнецы.