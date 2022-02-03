Совместимость детей и родителей по гороскопу: самые гармоничные знаки

Важно, чтобы между членами семьи царило взаимопонимание и поддержка. Если у вас разные видения мира и темперамент, возможно, возникнут трудности. Но есть и те, кому повезло больше. Согласно астрологии, некоторые знаки гораздо лучше выстраивают отношения с теми, кто с ними совместим, сообщает WomanEL.

Овен-Лев

Овен и Лев принадлежат к одной и той же стихии и разделяют черты независимости, самодостаточности и авантюризма. Поскольку оба знака ориентированы на себя, действия ребёнка получат одобрение матери.

Близнецы-Водолей

Уравновешенный Водолей поддерживает нерешительных Близнецов в принятии решений, а свободолюбивые Близнецы оставляют место для гибкости – черты, которую Водолеи редко проявляют. Дополняя друг друга и разделяя любовь к любознательности, знаниям и новым вещам, эти знаки составляют хорошее сочетание родителей и детей.

Рак-Козерог

Сестринские знаки отлично уравновешивают друг друга. В то время как Рак – эмоциональный знак, Козероги в повседневной жизни предпочитают рациональность и прагматизм. Они оба имеют твёрдые взгляды, ориентированные на дом и семью.

Скорпион-Рыбы

Водные знаки – это сильные эмоции и глубокие разговоры. Поскольку оба знака разделяют свою стихию и, следовательно, основные ценности и характеристики, им довольно легко понять друг друга и действия друг друга.

Телец-Дева

Знаки земли разделяют такие ценности, как терпение, настойчивость и последовательность, которые делают их хорошей командой. В дополнение к этому их общее предпочтение рациональности, но высокая ценность эмоций облегчают понимание друг друга.

Стрелец-Близнецы

Сочетание воздух-огонь наполнено пониманием друг друга из-за их общей любви к новым вещам. Вдобавок к этому Стрельцы такие же свободные духом существа, как и Близнецы.