Еврокомиссия: даты вступления Украины в ЕС пока нет
В Евросоюзе пока нет конкретной даты вступления Украины в блок, об этом в интервью ТСН рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Он отметил, что они с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсуждали Соглашение об ассоциации.
По словам вице-президента Еврокомиссии, в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов.
Домбровскис отметил, что возможных дат вступления Украины в Евросоюз сейчас нет.
"На данном этапе мы не можем называть конкретные даты. Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации", - сказал он.