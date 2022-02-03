Еврокомиссия: даты вступления Украины в ЕС пока нет

В Евросоюзе пока нет конкретной даты вступления Украины в блок, об этом в интервью ТСН﻿ рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он отметил, что они с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсуждали Соглашение об ассоциации.

По словам вице-президента Еврокомиссии, в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов.

Домбровскис отметил, что возможных дат вступления Украины в Евросоюз сейчас нет.