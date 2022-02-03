У электрообилей Tesla новая проблема: на этот раз с тормозами

Только за последние три месяца владельцы электромобилей Tesla более 100 раз пожаловались на то, что их машины неожиданно тормозят без каких-либо причин, сообщает 3Dnews.

В октябре прошлого года гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что это известная проблема, и что компания вынуждена откатить бета-версию Full Self-Driving 10.3 для её устранения, но с тех пор количество жалоб лишь резко возросло.

Как сообщает The Washington Post, за последние три месяца в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) поступило 107 жалоб на самопроизвольное торможение электромобилей Tesla. Для сравнения, за предыдущие 22 месяца регулятор получил только 34 жалобы на аналогичную проблему.

Владельцы электромобилей жалуются, что проблема возникает даже на пустом шоссе. При этом автомобиль не плавно замедляется, а совершает экстренное торможение. Такое поведение в некоторых случаях сопровождается ложными уведомлениями о вероятности столкновения.

Предполагается, что проблема может быть связана с неоднозначным решением Tesla убрать радарные датчики в новых электромобилей Model 3 и Model Y. Оно было принято после того, как Маск публично выразил намерение отказаться от использования радаров для управления системой помощи водителю в пользу камер.

Представитель NHTSA заявил, что ведомство знает о проблеме и в данный момент занимается рассмотрением жалоб. По его словам, если будет выявлено, что проблема создаёт реальную опасность, NHTSA немедленно примет необходимые меры.