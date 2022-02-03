Эксперты рассказали о проблемах с регулированием рынка криптовалют

Рынок криптоактивов обладает целым рядом проблем, мирового опыта регулирования этой сферы пока нет, на выработку законодательства уходят годы, отмечают эксперты, сообщает РИА Новости.

Говоря об основных проблемах в сфере торговли криптовалютами в мире, научный сотрудник Европейского института рынков капитала Апостолос Томадакис отметил несколько пунктов.

"Первое – это отсутствие единого определения. Под термином "криптоактивы" мы подразумеваем довольно широкий спектр разнородных форм с очень разными характеристиками. Это создает серьезные проблемы для властей", - сказал эксперт.

Кроме того, ввиду своей "псевдо-анонимности" криптовалюты могут использоваться для сделок, связанных с незаконной деятельностью. Также, есть трудности с тем, как оцениваются криптовалюты, эта специфика может создавать проблемы для налогообложения.

Проблемы с налогообложением отметил и другой эксперт.

"Повышенное уклонение от уплаты налогов будет сохраняться, поскольку многие ранние держатели (покупатели криптовалют – ред.) не спешат заявлять о прибылях", - сказал старший аналитик по рынкам Oanda Эдварда Мойа.

Еще одной проблемой, по его мнению, является то, что люди теряют пароли к своим криптокошелькам и сообщают, что больше не имеют к ним доступа. При этом различные страны и регионы мира находятся пока только в процессе выработки законодательства для регулирования рынков криптовалют, мирового опыта в этом вопросе пока нет.

Мойа считает, что Евросоюз может возглавить процесс по усилению регулирования этой сферы. Предложения Еврокомиссии по правилам для рынков криптоактивов Евросоюза (MiCA) были представлены в 2020 году, однако все еще не вступили в силу, поскольку должны пройти утверждение Европарламентом и Советом стран ЕС. В США же выработка соответствующего законодательства "может растянуться на годы", сказал Мойа.