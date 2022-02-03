Улучшение отношений с Киевом способствует процветанию в регионе – МИД Турции

В последние годы дипломатические отношения между Украиной и Турцией значительно улучшились благодаря взаимопониманию, доверию и наличию общих интересов, а дальнейшее их улучшение способствует миру, стабильности и процветанию в регионе, считают в министерстве иностранных дел Турции, сообщает Интерфакс-Украина.

В пресс-релизе турецкого МИД, обнародованном на сайте ведомства в четверг по случаю 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Киевом и Анкарой, отмечается, что последняя считает Украину своим стратегическим партнером.

"Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений с нашим стратегическим партнером Украиной. В последние годы наши отношения с Украиной демонстрируют значительный прогресс благодаря взаимопониманию, доверию и общим интересам. Это также способствует миру, стабильности и процветанию нашего региона", — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает незаконную аннексию Крыма и выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе в соответствии с международным правом.

"Совместные усилия по защите прав и интересов наших крымскотатарских соплеменников, которые являются мостом дружбы и сотрудничества между Украиной и нашей страной, еще больше укрепляют отношения между Турцией и Украиной", — подчеркивается в документе.

В турецком МИД также уточняют, что взаимные шаги, которые будут предприняты по различным поводам в предстоящий период и в ходе 10-го заседания Стратегического совета высокого уровня, которое проходит сегодня в Киеве с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будут способствовать расширению и углублению масштабов нашего двустороннего сотрудничества.

"В 30-ю годовщину установления наших дипломатических отношений мы подтверждаем нашу волю к дальнейшему развитию нашего сотрудничества во всех областях во имя благополучия и благосостояния наших народов", — подытожили в ведомстве.

Как сообщалось, в четверг президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган посетит Украину с официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.