Удлиненные кардиганы – главный тренд весны 2022

С приходом весны украинские модницы смогут снять теплые куртки и нарядиться в удлиненные кардиганы, которые будут на пике популярности в марте, апреле и мае 2022 года, сообщает Today.ua .

Весной 2022 года в моду войдут удлиненные кардиганы, которые подарят комфорт и уют, согреют в холодные весенние дни и защитят от ветра.

фото: instagram

Модные кардиганы длиной до середины бедра или до середины голени, визуально вытянут фигуру, скроют недостатки и придадут образу стройности и утонченности.

Носить удлиненный кардиган можно с любой одеждой и обувью. Под низ можно надеть платье, брючный костюм, спортивный костюм или джинсы. Сапожки на каблуке, ботильоны, туфли или кроссовки – отлично дополнят образ и подчеркнут индивидуальность.

Модные модели скроют лишний вес и визуально сделают фигуру стройнее и привлекательнее.