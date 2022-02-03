Ученые назвали условия, при которых можно заразиться "Омикроном"

Риск заразиться COVID-19 от носителя штамма "Омикрон" повышается почти до 100%, если заболевший человек не носит маску. Об этом говорится в работе японских ученых НИИ физико-химических исследований RIKEN, сообщает Газета.ru.

По словам экспертов, больше всего шансов заболеть, если инфицированный коронавирусом находился рядом 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.

Эксперты смоделировали различные ситуации с помощью суперкомпьютера "Фугаку". За основу модели был взят разговор с носителем штамма "Омикрон" в течение 15 минут на различных расстояниях. В ходе исследований сверялся риск заразиться с маской и без нее.

По представленной симуляции, риск инфицирования от нового варианта "Омикрон" приближен к нулю, если болеющий носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более.

В том случае, если носитель вируса не надел средство индивидуальной защиты на лицо и находится на таком же расстоянии — шансы заразиться возрастают до 60%.

Японские ученые подчеркнули, что заразность штамма "Омикрон" примерно в 1,5 раза выше штамма "дельта".