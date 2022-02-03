У оператора мобильной связи "Киевстар" произошел масштабный сбой
Сегодня утром, 3 февраля, в работе оператора мобильной связи "Киевстар" произошел сбой. Абоненты не могут позвонить и зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".
При попытке позвонить сообщается о том, что на мобильном балансе недостаточно средств. Также нельзя проверить состояние счета – не работают коды для проверки *111# и *110#.
Абоненты сообщают, что даже после пополнения баланса проблема не решается.
Кроме того, невозможно зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар" и не работает сайт оператора.
"Действительно, сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приносим извинения за временные неудобства", – говорится в ответе "Киевстара" на жалобы в Facebook.
В "Киевстаре" заверили, что предусмотрели компенсации для столкнувшихся с такими сложностями абонентов. Они будут начисляться автоматически.