Украина направила запросы на военную помощь - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в этом месяце направила в страны запросы на получение военной помощи. Сейчас ожидается ответ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь" , - сказал Резников.

Ранее стало известно, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку Украины.

Также Украина получила оружие от США.