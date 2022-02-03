Украина направила запросы на военную помощь - Резников

Украина направила запросы на военную помощь - Резников
Фото: Facebook

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в этом месяце направила в страны запросы на получение военной помощи. Сейчас ожидается ответ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь", - сказал Резников.

Ранее стало известно, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку Украины.

Также Украина получила оружие от США.

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