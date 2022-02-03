Украина направила запросы на военную помощь - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в этом месяце направила в страны запросы на получение военной помощи. Сейчас ожидается ответ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь", - сказал Резников.
Ранее стало известно, что правительство Польши одобрило новую военную поддержку Украины.
Также Украина получила оружие от США.