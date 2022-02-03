На Банковой проходит митинг против насилия в армии и Нацгвардии

В среду, 3 февраля, под Офисом президента в Киеве проходит "Митинг справедливости" против неуставных отношений и насилия в украинской армии и Нацгвардии, сообщает Страна UA.

По словам организаторов, проблема насилия в армии масштабная, но власти и правоохранители на неё практически не обращают внимания, а случаи смертей из-за неуставных отношений замалчиваются.

В акции участвуют люди, чьи близкие пострадали от "дедовщины". В частности, это семьи, родные которых погибли в воинской части 3021, где служил расстрелявшей сослуживец Артемий Рябчук. По распространенной версии, основным мотивом убийства были издательство и травля нацгвардейца.

Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных в каждом отдельном случае гибели их близких.

На акции протеста под Офисом президента присутствуют родители 19-летнего Мансур Вержаковского, который погиб в той части Нацгвардии в Днепре, где устроил расстрел Рябчук.

Как утверждает следствие, Мансур покончил с собой выстрелом в голову. Но родственники умершего нацгвардейца в эту версию не верят. Они уверены, что это было убийство.