На Банковой проходит митинг против насилия в армии и Нацгвардии
В среду, 3 февраля, под Офисом президента в Киеве проходит "Митинг справедливости" против неуставных отношений и насилия в украинской армии и Нацгвардии, сообщает Страна UA.
По словам организаторов, проблема насилия в армии масштабная, но власти и правоохранители на неё практически не обращают внимания, а случаи смертей из-за неуставных отношений замалчиваются.
В акции участвуют люди, чьи близкие пострадали от "дедовщины". В частности, это семьи, родные которых погибли в воинской части 3021, где служил расстрелявшей сослуживец Артемий Рябчук. По распространенной версии, основным мотивом убийства были издательство и травля нацгвардейца.
Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных в каждом отдельном случае гибели их близких.
На акции протеста под Офисом президента присутствуют родители 19-летнего Мансур Вержаковского, который погиб в той части Нацгвардии в Днепре, где устроил расстрел Рябчук.
Как утверждает следствие, Мансур покончил с собой выстрелом в голову. Но родственники умершего нацгвардейца в эту версию не верят. Они уверены, что это было убийство.
"Дело по убийству моего сына тянется уже четыре года, его закрывали уже несколько раз - вероятно, это курировали "сверху". Менялось очень много следователей. Хотя я лично общался с президентом Зеленским, экс-генпрокурорами Юрием Луценко и Русланом Рябошапкой, показывал им фото. Они понимали, что это реальный факт убийства и только когда видели фотографии, — дело открывали. Но военная прокуратура до сих доказательств намеренно не замечает и списывает смерть моего сына на самоубийство", — рассказывает отец Мансура Вержаковского.