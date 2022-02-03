Абсолютно новый кроссовер от Renault появился на живых фото

Пока что концепт внедорожника Dacia Bigster мы видели только на официальных фотографиях и скетчах. И вот теперь физический автомобиль появился в Голешовицах в Праге, сообщает 24 Канал.

Место появления не является большим сюрпризом. Именно в Голешовице Renault и Dacia представили журналистам новости на ближайшие годы. Впрочем, о концепции Бигстера не было сказано ни слова, не говоря уже о том, что он должен спрятаться от любопытных гостей где-то за занавесом.

Но реальность была иной. Концепт Bigster действительно отправился в Прагу, но не для того, чтобы представить себя автомобильным журналистам. Его должны были представить дилерам, но даже им не разрешили сфотографировать выставленный экземпляр на месте.

Автору фото очень повезло, ведь концепт появился на улице лишь на несколько секунд, а потом снова исчез. Вопрос в том, останется ли он в Чехии на некоторое время или отправится на другие направления.

Bigster представился мира в начале прошлого года, и уже тогда производитель заявил, что мы рассматриваем концепцию, очень похожую на серийный автомобиль. Он будет выше Duster в иерархии бренда и станет новым флагманом. Длина видения составляет 4,6 метра, внутри может разместиться до семи человек. Кроме того, предусмотрены электрифицированные энергоблоки.