Лимонная кислота: 8 способов применения в жизни

Лимонная кислота - это порошок белого цвета без запаха и с легким кислым привкусом. Такое вещество считается одной из наиболее распространенных пищевых добавок, ее используют повара, косметологи и хозяйки, которые не любят пользоваться "химией", сообщает УНИАН.

Для чего можно использовать лимонную кислоту и как правильно это делать - читайте далее.

Чайник с накипью

Если на вашем чайнике образовалась накипь, наполните его водой и всыпьте 2 ст.л лимонного порошка. Прокипятите чайник в течение 10 минут, затем оставьте на 30 минут. В случае, если накипи слишком много, следует прокипятить еще раз. Затем вылейте раствор, залейте чистую воду, снова включите чайник, затем слейте воду с остатками накипи и всё - чайник чистый.

Микроволновка

Возьмите глубокую емкость, налейте в нее 200 мл воды, добавьте 1 ч.л лимонной кислоты. Поставьте миску в микроволновку и включите ее на 15 минут. По истечение указанного времени протрите влажной тряпкой стенки печки - после лимонного раствора грязь будет "отставать" быстрее.

Пятна от вина

В пульверизатор налейте 100 мл воды и добавьте 1 ст.л лимонной кислоты. Нанесите раствор на пятно, потрите губкой. Оставьте на 5-10 минут, если погода солнечная, то вынесите на улицу. Прополощите одежду и высушите естественным образом.

Нагар и жир на сковороде

Найдите большую кастрюлю, налейте в нее 2 л. воды и растворите 2 ст.л лимонной кислоты. Поставьте на огонь, положите внутрь кастрюли сковороду и прокипятите в течение 15 минут. Затем уберите нагар и жир деревянной лопаткой.

Серебряные украшения

Если ювелирные изделия из серебра потеряли привлекательный вид, приготовьте раствор лимонной кислоты: на 500 мл воды 10-15 гр порошка. Опустите туда украшения на 30 минут. Въевшуюся грязь можно удалить, если прокипятить изделия в растворе 10-15 минут. Затем украшения достать, промыть под проточной водой и вытереть тряпкой.

Лимонная кислота - применение в косметологии

Маски для лица

Использовать любую из масок, описанных ниже, можно не чаще 2-3 раз в неделю.

От прыщей: взять помидор, очистить его от кожицы и превратить в пюре, смешать с 1 ч.л лимонной кислоты и 1 ч.л мяты. Добавить 0.5 ч.л пивных дрожжей и 2 ч.л измельченной геркулесовой каши. Смешать ингредиенты, нанести на лицо, держать 15 минут и смыть прохладной водой.

От черных точек: развести в небольшом количестве воды 1 ч.л лимонной кислоты, добавить 2 ч.л меда, нанести на лицо. Оставить на 20 минут, смыть прохладной водой.

Ополаскиватель для волос

Растворить 1 ст.л лимонной кислоты в 200 мл воды и каждый раз после мытья головы ополаскивать раствором волосы. Такой косметологический лайфхак укрепит шевелюру, отрегулирует работу сальных желез и избавит от перхоти, если она есть.

Борьба с лишним весом

Диетологи считают, что если взять 1 л. чистой питьевой воды, растворить в нем 1 щепотку лимонной кислоты и регулярно употреблять такой напиток между приемами пищи, то у вас получится уменьшить количество порций. Происходит это из-за того, что лимонная кислота снижает аппетит и улучшает пищеварение.