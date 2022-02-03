Три салата с мидиями на день рождения
В каждый салат нужны или замороженные мидии, или подкопченные, или в рассоле. Все они заправляются соусами на основе оливкового масла, меда, горчицы или соевого соуса, сообщает Сегодня.
Почему-то, когда нужно приготовить оригинальные салаты с дарами моря, мидии оказываются в аутсайдерах. Мы активно используем креветки и кальмары, даже печень трески, которую добавляем к самым разными овощам.
Пришло время исправить эту несправедливую ситуацию и попробовать хотя бы один из этих трех салатов.
Салат с мидиями и запеченной тыквой
Ингредиенты:
- тыква – 240 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- мускатный орех – 1 ч. л.;
- мед -1 ч. л.;
- листья салата – 100 г;
- черри, болгарский перец – по 40 г;
- мидии подкопченные – 16 шт.;
- сыр (по вкусу) – 30 г
Для заправки:
- масло оливковое – 60 мл;
- горчица дижонская, винный уксус – по 1 ч. л.;
- соевый соус – 2 ст. л.
- мед – 2 ч. л.
- базилик, тимьян, орегано – по вкусу.
Как приготовить:
- Очищенную тыкву порезать одинаковыми кубиками. Немного посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и натереть пропущенными через пресс чесноком и медом. Запечь в фольге при 200 градусах 20 минут.
- Сладкий перец и помидоры нарезать, посыпать пряными травами, слегка посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом. Запечь в духовке при 200 градусах 10 минут.
- Произвольно порвать листья салата, добавить перец с помидорами, тыкву. Полить заправкой и все перемешать. Выложить в салатник.
- Сверху выложить сыр, порезанный средними кусочками, и мидии. По желанию посыпать пряными травами.
Салат с мидиями и творожными шариками
Ингредиенты:
- мидии – 400 г;
- рукола;
- черри;
- лимон или лимонный сок;
Для шариков:
- обезжиренный творог – 200 г;
- вяленые томаты в масле – 50 г (7-8 ломтиков);
- зубчик чеснока;
- сок лимона для мидий;
- смесь перцев.
Для заправки:
- бальзамический крем или немного соевого соуса.
Как приготовить:
- Руколу помыть, просушить и выложить в тарелку, черри разрезать на 4 части и выложить к руколе.
- На минимальной количестве оливкового масла обжарить (несколько минут) мидии, полить соком половины лимона. Когда остынут, выложить к овощам.
- Смешать творог с мелко нарезанными вялеными томатами, выдавить зубчик чеснока и добавить несколько чайных ложек масла из банки с томатами, поперчить.
- Скатать шарики и отправить к салату. Заправить по вкусу.
Салат с мидиями, помидорами и фарфалле
Ингредиенты:
- макароны фарфалле;
- отварные мидии в рассоле (1 баночка);
- листья салата, петрушка, свежая мята;
- помидор, болгарский перец;
- растительное или оливковое масло;
- соль.
Как приготовить:
- Мидии промыть от рассола, дать воде стечь. Помидоры нарезать кубиками. Перец – соломкой, листья салата порвать.
- Петрушку и мяту нарезать мелко.
- Макароны отварить в подсоленной воде.
- Все ингредиенты смешать и заправить маслом, добавить соль по вкусу.