Три салата с мидиями на день рождения

В каждый салат нужны или замороженные мидии, или подкопченные, или в рассоле. Все они заправляются соусами на основе оливкового масла, меда, горчицы или соевого соуса, сообщает Сегодня.

Почему-то, когда нужно приготовить оригинальные салаты с дарами моря, мидии оказываются в аутсайдерах. Мы активно используем креветки и кальмары, даже печень трески, которую добавляем к самым разными овощам.

Пришло время исправить эту несправедливую ситуацию и попробовать хотя бы один из этих трех салатов.

Салат с мидиями и запеченной тыквой

Салат с мидиями и запеченной тыквой / Фото: instagram.com/taninakuhnya/

Ингредиенты:

тыква – 240 г;

чеснок – 2 зуб.;

мускатный орех – 1 ч. л.;

мед -1 ч. л.;

листья салата – 100 г;

черри, болгарский перец – по 40 г;

мидии подкопченные – 16 шт.;

сыр (по вкусу) – 30 г

Для заправки:

масло оливковое – 60 мл;

горчица дижонская, винный уксус – по 1 ч. л.;

соевый соус – 2 ст. л.

мед – 2 ч. л.

базилик, тимьян, орегано – по вкусу.

Как приготовить:

Очищенную тыкву порезать одинаковыми кубиками. Немного посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и натереть пропущенными через пресс чесноком и медом. Запечь в фольге при 200 градусах 20 минут. Сладкий перец и помидоры нарезать, посыпать пряными травами, слегка посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом. Запечь в духовке при 200 градусах 10 минут. Произвольно порвать листья салата, добавить перец с помидорами, тыкву. Полить заправкой и все перемешать. Выложить в салатник. Сверху выложить сыр, порезанный средними кусочками, и мидии. По желанию посыпать пряными травами.

Салат с мидиями и творожными шариками

Салат с мидиями и творожными шариками / Фото: instagram.com/smolova_ann/

Ингредиенты:

мидии – 400 г;

рукола;

черри;

лимон или лимонный сок;

Для шариков:

обезжиренный творог – 200 г;

вяленые томаты в масле – 50 г (7-8 ломтиков);

зубчик чеснока;

сок лимона для мидий;

смесь перцев.

Для заправки:

бальзамический крем или немного соевого соуса.

Как приготовить:

Руколу помыть, просушить и выложить в тарелку, черри разрезать на 4 части и выложить к руколе. На минимальной количестве оливкового масла обжарить (несколько минут) мидии, полить соком половины лимона. Когда остынут, выложить к овощам. Смешать творог с мелко нарезанными вялеными томатами, выдавить зубчик чеснока и добавить несколько чайных ложек масла из банки с томатами, поперчить. Скатать шарики и отправить к салату. Заправить по вкусу.

Салат с мидиями, помидорами и фарфалле

Салат с мидиями, помидорами и фарфалле / Фото: instagram.com/makhovskaya_an

Ингредиенты:

макароны фарфалле;

отварные мидии в рассоле (1 баночка);

листья салата, петрушка, свежая мята;

помидор, болгарский перец;

растительное или оливковое масло;

соль.

Как приготовить: