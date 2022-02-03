У олигархов есть 3 месяца, чтобы избавиться от активов или должности - Минюст

Министерство юстиции напоминает, что в конце мая Совет национальной безопасности и обороны обнародует первые решения о признании лиц олигархами. В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки: наличие значительных активов, монополия на отдельном рынке товаров, участие в политической жизни и контроль медиа, сообщает Левый берег.

"Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это - если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях. Следующий критерий - собственность медиа. Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, которые обязаны публично раскрывать структуру собственности – кто является их владельцами и конечными бенефициарами. Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально есть в структуре собственности медиа", — отметил министр юстиции Денис Малюска.

Он также добавил, что структуру собственности любой компании можно также проверить через Единый государственный реестр.

"Так же совершенно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Так же можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все есть онлайн", — подчеркнул Малюська.

Глава Минюста отметил, что проверить, кто олигарх, а кто нет, может любое заинтересованное лицо.