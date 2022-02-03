За год цена на электричество выросла в полтора раза

Средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине на рынке "на сутки вперед" (РДН), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за 2021 год выросла на 49,2%, до 2038,6 грн за МВт-час, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

"Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РДН в 2021 году была на 49,26% выше средневзвешенной цены 2020 года и составляла 2 038,60 грн/МВт-ч" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с индексами цен базового нагрузки на аналогичных торговых площадках соседних европейских стран, ценовые индексы в Украине, особенно во втором полугодии 2021 года, были значительно ниже.