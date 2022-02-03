В НАТО заявили о крупнейшем усилении РФ в Беларуси со времен "холодной войны"

Присутствие российских военных сил в Беларуси стало самым значительным со времен "холодной войны", заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

"В последние дни мы наблюдаем значительную передислокацию российских военных сил в Беларусь. Это самое большое российское присутствие там со времен холодной войны" , - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что в Беларусь переброшено современное вооружение. Он, в частности, упомянул самолеты Су-35, комплексы С-400, ракетные комплексы "Искандер".

Говоря о численности российских сил близ Украины, он заявил, что по его данным, она "существенно превысила 100 тыс. человек".

Столтенберг вновь отметил, что НАТО призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он также в очередной раз предупредил о "серьезных последствиях" для России в случае "дальнейшей агрессии против Украины".