Авиакомпания МАУ начнет летать в Норвегию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнет летать в Норвегию и станет единственным украинским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы по указанному маршруту, сообщает УНИАН.

В пресс-релизе МАУ отмечается, что компания начнет выполнять рейсы из Киева в столицу Норвегии Осло, начиная с 1 июня 2022 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – каждую среду, пятницу и воскресенье.

Самолет будет вылетать из аэропорта "Борисполь" в 8:25 и прибывать в Осло в 10:15. Обратный рейс – вылет в 16:00, прилет в 17:50.

Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ анонсировала расширение сети маршрутов летом 2022 года. Начиная с июня 2022 года, МАУ добавляет новые рейсы из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт. Компания также будет выполнять рейсы из Одессы в Вильнюс и из Львова в Тель-Авив.

Кроме того, в июне 2022 года компания возобновит программу дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто, а также запустит совершенно новые рейсы в Аликанте.