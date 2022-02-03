Хореограф Влад Яма удивил фото с женой

Пара предстала на черно-белых фото. Звезда отметил, что очень любит такую близость с супругой, сообщает Корреспондент.

Известный хореограф Влад Яма ошеломил поклонников дерзкой фотосессией с женой Лилианой. Кадры появились в Instagram супругов.

"Люблю, когда мы так близко друг к другу" , - написал звезда.

На черно-белых снимках пара позировала в разных нарядах. Яма предстал перед камерой в костюме делового стиля. Из-под расстегнутого пиджака был виден его голый торс. Его супруга выбрала строгий серый костюм.

Влад и Лилиана Яма instagram.com/vladyama_official