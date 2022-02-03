Украина наращивает добычу газа

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" за январь 2022 года добыла 1,19 млрд куб. м газа, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявили в пресс-службе компании, сообщает УНИАН.

При этом, объем природного газа, переданного для нужд украинских потребителей (товарного газа - без учета затрат на собственные производственные нужды), составляет 1,12 млрд куб. м, что на 2%, или 23 млн куб. м больше, чем в январе 2021 года.

Росту добычи способствовали меры по модернизации, завершенные в январе 2022 года. В частности, 4 новых скважины пробурены и введены в эксплуатацию, проведено 11 капитальных ремонтов скважин, 58 колтюбинговых операций, 14 операций по гидроразрыву пласта и 283 геофизических исследования и других работ в скважинах.

Кроме того, с начала года "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию газопровод Комышня-Яблоневка длиной 26 км, диаметром 219 мм и три новые малогабаритные дожимные компрессорные станции.

Добыча и потребление газа:

"Укргаздобыча" за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что Украина должна нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить энергетическую независимость. На совещаниях у президента Владимира Зеленского неоднократно поднимался вопрос увеличения собственной добычи.

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируется из стран Европы.