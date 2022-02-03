Вероятность значительной эскалации пока низкая - Резников

Возможность эскалации со стороны России против Украины на данный момент оценивается как низкая. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"По сравнению с пятницей, после моего выступления с трибуны ВР, с того момента существенных изменений или какого-то неожиданного факта не произошло. Украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением сил РФ. Фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки наших стран партнеров. Сегодня мы также вдоль других границ, в частности с Беларусью, не наблюдаем формирования каких-либо группировок. Вероятность значительной эскалации на сегодня рассматривается как низкая", — сказал он.

Министр добавил, что Украина следит за российско-белорусскими учениями, которые должны начаться сегодня в Беларуси.

Резников заверил, что Украина не планирует никаких провокаций и надеется, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Министр также отметил, что сейчас шесть российских десантных кораблей идут через Средиземное море в Сирию. Он не исключил, что они могут войти в Черное море.