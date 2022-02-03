У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью

В Нигерии произошел взрыв на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, сообщает Лига.Бизнес.

FPSO – это плавучая установка, которая может либо самостоятельно добывать нефть, либо накапливать ее с соседних морских платформ. Она хранится там до отгрузки в нефтеналивной танкер или отправки по нефтепроводу.

Trinity Spirit может хранить более 2 млн баррелей нефти.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV — BusinessDay (@BusinessDayNg) February 3, 2022

По словам гендиректора оператор судна Shebah Exploration&Production (SEPCOL), на борту находилось 10 членов экипажа. Их судьба пока неизвестна.