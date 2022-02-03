У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
В Нигерии произошел взрыв на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, сообщает Лига.Бизнес.
FPSO – это плавучая установка, которая может либо самостоятельно добывать нефть, либо накапливать ее с соседних морских платформ. Она хранится там до отгрузки в нефтеналивной танкер или отправки по нефтепроводу.
Trinity Spirit может хранить более 2 млн баррелей нефти.
По словам гендиректора оператор судна Shebah Exploration&Production (SEPCOL), на борту находилось 10 членов экипажа. Их судьба пока неизвестна.
"Руководство SEPCOL объявляет о несчастном случае – пожаре на офшорном объекте FPSO Trinity Spirit, возникшем в результате взрыва. У нас нет информации о жертвах, но мы можем подтвердить, что на борту судна до инцидента было десять членов экипажа", – цитирует сообщение компании местное издание.