Продажи дизельных и метановых моделей авто упали

Согласно данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA) за последний квартал , автомобили с дизельным двигателем и CNG (метаном) станут первыми жертвами на европейском рынке в 2021 году, сообщает Укравтопром.

Итоги за весь год показывают снижение на 33,1% для дизельных автомобилей и 27,1% для метановых. Только за последние три месяца 2021 года снижение составляет 51,9% для дизелей и 44,5% для моделей, работающих на сжатом природном газе. Последний зафиксировал падение на 40,6% даже на своем самом сильном рынке — в Италии.

Статистика показывает, что в 2021 году гибриды превзойдут по продажам дизели на европейском автомобильном рынке. Их рост составляет 58,5%, а доля рынка уже 20,5% (для стандартных и мягких гибридов). Если добавить подключаемые гибриды и электромобили, эта доля достигает 39,7% против 17,7% у дизелей. Это означает, что электрифицированные автомобили скоро превзойдут бензиновые автомобили, на долю которых приходится 40,4% от общего объема продаж.

Регистрация новых автомобилей в Европе в 2021 году:

Бензин: 4 756 897 единиц, доля рынка: 40,4%, рост по сравнению с 2020 годом: -17,4%

Гибриды (стандартные и мягкие): 2 409 495 шт., доля рынка: 20,5%, рост по сравнению с 2020 годом: +58,5%

Дизель: 2 078 022 шт., доля рынка: 17,7%, рост по сравнению с 2020 годом: -33,1%

Электромобили: 1 218 360, доля рынка: 10,3%, рост по сравнению с 2020 годом: +63,4%

Подключаемые гибриды: 1 045 022, доля рынка: 8,9%, рост по сравнению с 2020 годом: +68,5%

Метан (CNG): 43 526 единиц, доля рынка: 0,3%, рост по сравнению с 2020 годом: -21,7%

Другое альтернативное топливо: 226 707 единиц, доля рынка: 1,9%, рост по сравнению с 2020 годом: +47,6%

Продажи автомобилей, работающих на сжиженном газе, которые входят в категорию «другие альтернативные виды топлива» вместе с этанолом Е85, показывают хорошие результаты. Еще более четкое представление о тенденциях на рынке автомобильного топлива дает анализ последнего квартала. 2021 года – период октябрь-декабрь, который показывает череду исторических обгонов.

Скачок вперед для чисто электрических автомобилей (+ 27,6%) позволяет автомобилям с нулевым уровнем выбросов обогнать дизельные автомобили, в то время как общее количество регистраций всех электрифицированных автомобилей (гибрид + подключаемый модуль + электрический) превышает количество автомобилей с бензиновым двигателем — почти 46,7% доля для электрифицированных против 36,0% для бензиновых. Такими темпами исторический этап электрифицированных автомобилей, как и подавляющего большинства новых автомобилей, также близок.

Регистрация новых автомобилей в Европе за октябрь-декабрь 2021 года:

Бензин: 941 535 шт., доля рынка — 36,0%, рост по сравнению с 2020 годом: -32,2%

Гибриды (стандартные и мягкие): 533 358 шт., доля рынка: 20,4%, рост по сравнению с 2020 годом: -0,9%

Электромобили: 417 347 шт., доля рынка 16,0%, рост по сравнению с 2020 годом: +27,6%

Дизель: 384 518 шт., доля рынка: 14,7%, рост по сравнению с 2020 годом: -51,9%

Подключаемые гибриды: 267 308 единиц, доля рынка: 10,3%, рост по сравнению с 2020 годом: -0,5%

Метан: 7 228 единиц, доля рынка: 0,3%, рост по сравнению с 2020 годом: -45,5%

Другое: 59 962 единицы, доля рынка: 2,3%, рост по сравнению с 2020 годом: +5,7%

