Лондон оказался под угрозой транспортного коллапса из-за нехватки денег. Мэр британской столицы Садик Хан пригрозил закрыть метро и несколько дорог из-за дефицита бюджета, сообщает Лента.ру.

Хан обещает приостановить работу метрополитена на несколько дней, когда бюджетный дефицит достигнет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме того, он собирается закрыть несколько мостов и туннелей, также на неопределенный срок могут перекрыть шесть дорог.

По данным лондонской транспортной корпорации Transport for London, транспортного налога и расширения платной зоны за въезд в центр Лондона будет недостаточно для того, чтобы компенсировать убытки. Влияние омикрон-штамма, стремительного роста уровня инфляции и цен на энергоносители стоили Transport for London более чем 250 миллионов фунтов стерлингов.

Власти поддерживали компанию, но при условии того, что она должна была изучить возможность внедрения беспилотных автомобилей. Сроки последней сделки по финансированию, о которой стало известно в декабре, истекают 4 февраля 2022 года и пока неизвестно, будет ли заключена новая. В новом проекте бюджета Transport for London, который был представлен ранее в феврале, уже содержатся планы по так называемому "управляемому спаду" в работе лондонского метрополитена, который поможет минимизировать затраты.

Председатель комитета по транспорту Кэролайн Пиджен рассказала, что частота автобусных перевозок в Лондоне уже снизилась. Она считает, что если правительство не предоставит Transport for London ту же финансовую поддержку, которую оно дает компаниям, которые эксплуатируют пассажирские поезда, то вскоре большая часть транспортных перевозок Transport for London также будет прекращена. В мэрии сообщили, что без нового долгосрочного соглашения о финансировании существует реальный риск приостановки крупных проектов, прихода поездов в негодность и закрытия основных дорожных сетей. Он добавил, что в таком случае оказание услуг для сотен тысяч граждан будет нарушено, а экономика Лондона и страны, которые только начинают восстанавливаться, ощутит мощный удар.