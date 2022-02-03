Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Киев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Сейчас он направляется из аэропорта "Борисполь" в Мариинский дворец, где его встретит президент Украины.
Напомним, что главная цель президентов Украины и Турции на сегодня – подписание четырех двусторонних соглашений с зоной свободной торговли во главе:
- Соглашение о свободной торговле.
- Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
- Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики.
- Проект протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.
Эрдоган добавил, что Турция внимательно следит за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряженностью в регионе.
"Турция, как причерноморская страна, призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе. Понятно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своем регионе", - заявил Эрдоган.