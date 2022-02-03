Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Киев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter﻿.



Сейчас он направляется из аэропорта "Борисполь" в Мариинский дворец, где его встретит президент Украины.

Напомним, что главная цель президентов Украины и Турции на сегодня – подписание четырех двусторонних соглашений с зоной свободной торговли во главе:

Соглашение о свободной торговле.

Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики.

Проект протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов.

Эрдоган добавил, что Турция внимательно следит за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряженностью в регионе.