Как изменилось материальное положение населения за последний год

В январе 2022 года большинство опрошенных (52,8%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось; чуть более трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось. Только 7,8% считают, что оно улучшилось, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). Еще 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.

Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 гривны. Это на 3 274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14 179 гривен). За последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.