Гетманцев отчитался об успехах налоговой амнистии
В рамках кампании налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на сумму более 1,5 млрд грн, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"По состоянию на 3 февраля 2022 года общая сумма амнистированных активов составляет 1,576 млрд грн, а сбор в бюджет - 91,9 млн грн", - написал Гетманцев.
Он также отметил, что налоговая амнистия успешно продолжается, и до ее завершения осталось 7 месяцев.
Добровольное одноразовое декларирование:
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
- 1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании.
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
- 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов. Декларирование проводится до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
- Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественными ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% - на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
- 8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.