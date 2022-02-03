Гетманцев отчитался об успехах налоговой амнистии

В рамках кампании налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на сумму более 1,5 млрд грн, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По состоянию на 3 февраля 2022 года общая сумма амнистированных активов составляет 1,576 млрд грн, а сбор в бюджет - 91,9 млн грн" , - написал Гетманцев.

Он также отметил, что налоговая амнистия успешно продолжается, и до ее завершения осталось 7 месяцев.

Добровольное одноразовое декларирование: