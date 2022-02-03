В США требуют признать лидерство Tesla в создании электромобилей

Тысячи людей подписали петицию с призывом к Белому дому признать лидерство Tesla в создании и производстве электромобилей. Поклонники марки требуют, чтобы достижения компании были официально признаны властями США, сообщает РБК-Украина.

Петиция, размещенная на сайте Change.org, начинается словами: "Президент Байден, пожалуйста, подтвердите лидерство Tesla в области электромобилей!"

Основной причиной появления петиции стала недавняя встреча в Белом доме, посвященная развитию электромобильной отрасли, на которую были приглашены руководители автогигантов Ford и General Motors. А вот главу крупнейшего в мире производителя электрокаров почему-то пригласить забыли.

На вопрос во время брифинга для прессы, была ли Tesla исключена из-за того, что ее сотрудники не объединены в профсоюзы, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предложила журналистам самим на него ответить.

В опубликованном в Твиттере видео, Дж Байден отметил ведущую роль в области создания и выпуска электромобилей Ford и GM, но не упомянул Tesla. Илон Маск такого оскорбления не перенес и в комментарии обозвал президента США марионеткой, после чего из-за падения акций Tesla потерял 21 млрд долларов.

В защиту Маска поднялись тысячи поклонников Tesla, потребовав от властей США и лично президента Байдена официально признать лидерство компании и ее основателя в области всего, что касается электромобилей.

"Белый дом и администрация Байдена намеренно пытались игнорировать тяжелую работу Tesla, поддерживая GM и других "лидеров электромобильности" , — говорится в петиции.

"Это оскорбление для американцев, которые работают в Tesla".

На момент написания этой новости петиция уже почти собрала необходимые для ее рассмотрения 50 тысяч подписей и это число растет дальше.

Напомним, что компания Tesla не выпустит новых моделей в 2022 году: выпуск Cybertruck отложен до 2023-го, электромобиль начального уровня Model 2 поставлен на паузу, а о спорткаре Roadster уже и не вспоминают.