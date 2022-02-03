В Беларуси сообщают о пересечении границы украинским беспилотником и публикуют "фото-доказательства".

Так, беларусская журналистка Ксения Лебедева﻿ заявляет, что украинский беспилотник пересёк границу Беларуси 24 января, пролетел вглубь на 40 км и добрался почти до Бреста. По словам журналистки, его задача была отснять территорию полигона "Брестский", где в данный момент идут союзные учения России и Беларуси.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины. На фото указано место взлёта, пересечение границы и маршрут", - заявляет Лебедева.

Также в беларусских СМИ публикуют беспилотника, который "впоследствии был принужден к посадке специалистами Вооруженных сил" .

Напомним﻿, сегодня Беларусь вызвала украинского посла Игоря Кизима, которому выразили протест из-за незаконного пересечения границы украинским беспилотником. В МИД Украины данные заявления называют провокацией и опровергают запуск беспилотника.