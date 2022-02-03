Резников назвал условие для переговоров Украины и России
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова провести переговоры с Россией, но с условием, что встреча состоится на территории независимой от Москвы страны, сообщает Страна UA.
"Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет, с нами велись консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле", - сказал Резников.
Он отметил, что украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также
"в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ".
"Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", - сказал Резников.