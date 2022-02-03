Тренды в дизайне квартиры в 2022 году: 6 интересных решений

В дизайне интерьера отражаются мировые тенденции, среди которых – единение с природой, использование натуральных материалов и умеренность во всем, сообщает Профиль.

Специалисты назвали несколько интересных решений в дизайне квартиры или дома.

Джапанди

Этим термином обозначают ответвление минимализма, которое предполагает сочетание японского и скандинавского стилей (Japan[ese] и [Skan]di). Новое направление объединило в себе уважительное отношение к природе и скандинавскую практичность.

Домашний кабинет

Пандемия изменила представление о рабочем месте – многие компании были вынуждены перевести работников на удаленку, другие работодатели перешли на гибридный формат работы. C 2020 года и дизайнеры, и застройщики вынуждены учитывать этот продолжающий набирать обороты тренд.

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Плавные линии

Жесткие прямоугольные формы всё больше вытесняются плавными обтекаемыми линиями. В результате в интерьере смягчается всё – в дизайне гостиной преобладают диваны-полумесяцы, на кухне – круглые обеденные столы и стулья с скругленными спинками.

фото: instagram

Ванная в стиле спа

Еще один тренд, появившийся на фоне пандемии и в рамках переосмысления роли дома. Фитнес-залы и салоны красоты в какой-то момент оказались недоступными, поэтому все процедуры пришлось перенести домой. И, как выяснилось, устроить мини-спа в своем жилище оказалось вполне реально.

фото: instagram

Минеральные оттенки

Природные холодные оттенки можно использовать на активных фактурах камня, дерева, мрамора или керамики. В качестве основного элемента палитры (например для отделки стен) их рекомендуется использовать в помещении с достаточным количеством солнечного света. Если освещения недостаточно, лучше остановиться на нейтральном цвете с теплым подтоном.

фото: instagram

Камень и дерево

Долговечные натуральные материалы – долгоиграющий тренд, который воплощает в себе философию устойчивого развития. Еще 5–10 лет назад главным конкурентным преимуществом была цена, сейчас намного важнее экологичность, качество производства и характеристики материала.