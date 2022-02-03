США усиливают напряженность в Европе – Песков

Россия примет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с планами США перебросить дополнительный воинский контингент в Европу. Москва призывает Вашингтон не нагнетать напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях, о том, что скоро наступит война, все заплатят страшную цену и так далее, а речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ" , – сказал он. ﻿

Песков считает, что это решение США не направлено на деэскалацию напряженности.

"Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться" , – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, обеспокоенность РФ по поводу соответствующего решения Вашингтона "абсолютно понятна".

"Абсолютно также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов" , – добавил Песков.