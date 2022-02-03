Четыре смартфона Xiaomi получили Android 12: список моделей

Пользователи четырех моделей смартфонов Xiaomi прошлых лет получили возможность установить Android 12. Речь идет, в частности, об аппаратах Poco F1, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S, сообщает Российская газета.

Как пишет XDA Developers, речь идет о сборке Android 12 от команды Paranoid Android. Ранее она обновила несколько других не самых новых устройств, включая OnePlus 7 Pro , POCO X3 и Mi 10T.

Отмечается, что некоторые функции в Android 12 от Paranoid Android могут работать некорректно, поскольку первый выпуск прошивки может быть "сырым" и содержать ошибки. Ссылки на скачивание образов и подробные инструкции по обновлению приведены на сайте XDA Developers.