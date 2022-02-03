Китайская компания признала ИИ сотрудником года

Китайская компания в сфере недвижимости признала работником года искусственный интеллект, а не живого сотрудника, сообщает Газета.ru.

Сотрудница по имени Цуй Сяопань работает в компании Vanke Group сборщицей долгов. В ее обязанности входит звонить клиентам, не выплатившим кредит, и спрашивать, когда они погасят задолженность. Однако за женским голосом скрывается не человек, а искусственный интеллект, пишет Oddity Central.

Руководство фирмы отметило, что ИИ в 2021 году удалось превзойти своих коллег-людей, собрав с неплательщиков 91,44 процента долгов.

«Благодаря алгоритмам она быстро изучила человеческие методы обнаружения проблем в рабочих процессах и продемонстрировала свои навыки», — рассказал Ю Лян, председатель совета директоров.

За 10 месяцев работы ИИ показал такие хорошие результаты, что обогнал 140 тыс. сотрудников компании и был назван работником года. Однако многие пользователи сети не согласны с таким решением. По их мнению, живых людей нужно ценить больше.