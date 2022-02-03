Руководство партии "Голос" подозревают в растрате госсредств

Правоохранители открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии "Голос" на общую сумму более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в ходе проведения анализа отчетности партии работники НАПК обнаружили, что заключенные руководством "Голоса" договоры по предоставлению услуг и выполнению работ рядом ФЛП имеют признаки фиктивности. О чем был составлен соответствующий акт, говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства допрошен ряд свидетелей, в частности, среди нардепов.

Уголовное производство расследуется по статьям нарушения порядка финансирования политической партии и присвоения, растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 УК Украины).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В самой партии назвали дело сфабрикованным, об этом рассказала Кира Рудик (глава "Голоса") после допроса в ГБР.

"Бюро отказалось предоставлять нам документы, которые бы показали, на основании чего это дело открыто. Это еще раз подтверждает, что дело сфабриковано, а в стране работает телефонное право и не работает правосудие" , - заявила депутат.

Следующий допрос Рудик назначен на 10:02 на 9-00. Она настаивает, что таким образом власть оказывает давление на оппозицию.