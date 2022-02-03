По эскизу да Винчи создали современный дрон

Идея "воздушного винта", придуманная итальянским гением более 500 лет назад, оказалась жизнеспособной, сообщает Корреспондент.

Команда инженеров из Университета Мэриленда использовала эскиз итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи для создания функционального дрона.

Отмечается, что в конце 1480-х годов да Винчи набросал конструкцию одноместного вертолета, приводимого в движение "воздушным винтом", однако не имея нужных материалов, так и не построил и не испытал его.

Современное устройство, получившее название Crimson Spin, представляет собой небольшой беспилотный квадрокоптер с крыльями, вдохновленными конструкцией "воздушного винта" да Винчи.

Страница рукописи Леонардо да Винчи с описанием проекта вертолета

У дрона есть четыре штопорообразных крыла, сделанных из пластика, но вместо того, чтобы кто-то вручную крутил (или качал) их, как предлагал ученый, крылья приводятся в действие батареями и электродвигателями.

Остин Прете, входящий в команду инженеров проекта и создавший Crimson Spin для получения степени магистра, испытал устройство и представил первое видео его полета на конференции Transformative Vertical Flight.

Отмечается, что уникальная аэродинамика Crimson Spin решает некоторые проблемы, с которыми сталкиваются вертикальные взлетно-посадочные аппараты, поскольку она производит меньше потока вниз и, вероятно, будет издавать меньше шума, чем обычные пропеллеры.